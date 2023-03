Paddy Pimblett pide revancha con Jared Gordon

Paddy Pimblett se puso a despotricar desde su cama de hospital después de una cirugía de tobillo. Pimblett sufrió la lesión en el primer asalto de su pelea contra Jared Gordon en diciembre pasado en UFC 282.

Pero se sometió a una cirugía recientemente. Pimblett superó a Gordon en una pelea que muchos calificaron de controvertida, incluido Gordon.

Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) promete que habría tenido una actuación mucho mejor si no hubiera sido por su tobillo, apuntando a la indignación posterior a la pelea de Gordon.

“Cuando les dije (a los médicos) que sucedió en el primer asalto de la pelea dentro del primer minuto, y dijeron: ‘Oh, ¿terminó su pelea allí?’ Y yo estaba como, ‘No, hice otras dos rounds y medio’. Dijeron, ‘¿Qué?’”, Dijeron: ‘Deberías haberte sentado en tu taburete y nunca haber seguido peleando‘.

“Yo estaba como, ‘¿Estás enojado? ¿Crees que soy un c*ño?’ La gente dice, ‘Oh, Jared Gordon lo hizo muy bien’. Solo lo hizo bien porque mi tobillo estaba jodido, estúpido. Y él solo está siendo una niña amargada, yendo en cada sitio de entrevistas, ‘Oh, gané esa pelea. Gané esa pelea. Bueno, muchacho, Joe Solecki te ganó, pero tuviste una decisión dividida, así que cierra la boca”.

Gordon acudió a Twitter para responder a Pimblett, alegando que él también tenía una lesión en el tobillo.

Funny thing is going into this fight I had an ankle injury as well, documented by UFC. I couldn’t walk for weeks after our fight too. I get why he’s angry. He knows I won. Like the rest of the world… https://t.co/Xnm2xtJ2K5

— Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) March 26, 2023