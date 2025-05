A Paddy Pimblett le resulta muy difícil apostar contra el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones. Esto no es solo por la historia ni por las habilidades de Jones, sino por la forma en que ha dominado su división y la falta de derrotas en su carrera profesional.

Cuando se habla de Jon Jones, se hace referencia a uno de los luchadores más talentosos y completos en la historia del MMA. Desde su debut en la UFC, Jones ha mostrado una habilidad casi imposible para adaptarse a diferentes estilos y situaciones. Su alcance, su strike, su lucha y su defensa han sido puntos fuertes que le permitieron conservar el cinturón durante años. La sola idea de apostar contra alguien que se ha mantenido invicto en su división durante tanto tiempo puede parecer una locura para muchos fans y expertos.

Para entender mejor por qué Pimblett se resiste a apostar en contra de Jones, hay que registrar algunos detalles importantes. La próxima pelea de Jones puede ser contra el campeón interino, Tom Aspinall, en una pelea que podría unificar el título. Esto significa que si Aspinall logra ganar, se convertirá en el campeón absoluto de peso pesado en la UFC, consolidando aún más su lugar en la historia. La pelea, si llega a concretar, es vista como un encuentro muy esperado, con mucha atención tanto por el público como por los analistas. Sin embargo, lo que llama la atención es que Pimblett, a pesar de ser británico y querer apoyar a su compatriota, se muestra muy cauteloso a la hora de apostar contra Jones.

En una entrevista reciente en Liverpool, Pimblett dejó muy claro su respeto por Aspinall, a quien considera un amigo y un luchador de gran talento. Pero aún así, dice que no puede apostar en contra de Jon Jones, porque nunca lo han visto ser derrotado en un combate de verdad, solo por descalificación.

«No puedo elegir. Me encanta Aspinall, muchacho. Es mi amigo y eso. Pero nunca puedo elegir contra Jon Jones, porque nunca le hemos visto ser derrotado», declaró Pimblett en una entrevista reciente en Liverpool. «Creo que ahora si alguien va a ganarle es Aspinall. Aspinall podría noquearlo y salir con sus manos y noquearlo limpiamente. Nunca he elegido contra Jon Jones. He estado viendo Jon Jones desde que se convirtió en campeón cuando yo era niño»

«Desde que empecé a ver la UFC en 2009-2010, he estado viendo a Jon Jones desde entonces, antes de que ganara el cinturón. Recuerdo ver la pelea en vivo cuando lo descalificaron por los codazos de 12 a 6. Ese es el tiempo que he estado viendo Jon Jones, y es sólo la forma en que los planes de juego. Encuentra la manera de derrotar a alguien y trabaja exactamente en eso y en cómo derrotarlo, pero si alguien va a derrotarlo, ése es Aspinall».

Jones tiene en su historia solo una derrota oficial, que ocurre en su segunda pelea en la UFC, cuando fue descalificado por un golpe de 12 a 6 en contra de Matt Hamill en 2010. Fuera de eso, su récord de MMA es invicto, con 28 victorias y solo una derrota oficial, la de la descalificación. Tras ganar el cinturón vacante de peso pesado con una rápida sumisión sobre Ciryl Gane, Jones reto su título enfrentando y derrotando en el UFC 309 al ex-campeón, Stipe Miocic, con un TKO en el tercer asalto.

Esa pelea mostró que sigue siendo uno de los mejores y que puede adaptarse rápidamente a la división peso pesado, que para muchos es la más difícil de dominar. Con todos estos datos, Pimblett siente que apostar contra Jones sería arriesgado y tal vez incluido una locura. La historia, las estadísticas y la forma de pelear del campeón le dan una ventana difícil de negar. A pesar de admirar a Aspinall y creer en su talento, su respeto profundo por Jones lo hace mantenerse cauteloso al momento de hacer predicciones.

Todo indica que, si esa pelea por la unificación del título llega a ser oficial, la tensión será inmensa, y la incertidumbre sobre quién saldrá con el cinturón en la mano será aún mayor.