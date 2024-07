Paddy Pimblett buscará mantenerse invicto en seis apariciones en el Octágono cuando regrese en UFC 304 el 27 de julio.

Su pelea con King Green seguramente atraerá mucha atención, como todas las peleas de Pimblett desde que el ex campeón de Cage Warriors firmó con la promoción y debutó en 2021.

«The Baddy» se convirtió rápidamente en un gran nombre en el roster de UFC, pero recientemente ha insinuado la idea de llevar su enorme perfil a otro lugar con el fin de cobrar un gran día de pago.

Pimblett reveló que su enfrentamiento con Green en Manchester será el último de su contrato con la UFC, lo que sugiere que podría verse tentado a subirse a un ring de boxeo si alguien le ofreciera mucho dinero por ello.

► Paddy Pimblett, abierto a boxear con Jake Paul cuando termine su contrato con la UFC

Durante una reciente entrevista con BestOnlinePokerSites, Pimblett volvió a referirse a cómo podría estar tentado de pisar las cuerdas si recibe la oferta adecuada.

El peleador escocés estaba dando su opinión sobre el regreso de Jake Paul al ring este sábado por la noche contra Mike Perry. En su opinión, «el niño problemático» no tendría ningún inconveniente en subir al ring con él, haciendo referencia a su mentalidad en lo que se refiere al juego de la pelea.

«Hay que darle a Jake Paul su merecido por eso. No pensé que fuera a pelear con alguien como Mike Perry. Ha peleado con un montón de payasos de m*erda. Anderson Silva y Tyron Woodley cuando ambos tenían más de 40 años, Anderson es un boxeador tailandés y Woodley es un luchador – pero Mike Perry es un boxeador, es un golpeador, tiene manos. Así que voy a ser honesto, Jake Paul ha ganado un poco de respeto de mí.

«Si Jake Paul envía un contrato por un par de millones de dólares y quiere pelear conmigo, hagámoslo. Al fin y al cabo, somos peleadores de premio. Eso es lo que la gente olvida. Hacemos esto para que nos paguen. Todo es cuestión de dinero».

En la misma entrevista, Pimblett también dio su reacción a Conor McGregor restando importancia a la tarjeta para el UFC 304, que verá el regreso del Octágono al norte de Inglaterra. El contendiente del peso ligero respondió y volvió a referirse a querer competir en un combate de boxeo si recibe una oferta después de esta próxima contienda.

«Eso es una locura, y realmente me gusta Conor – pero si alguien alguna vez pusiera su nombre en un contrato y me lo enviara, yo estaría como, ¡cha-ching! Nunca se sabe. Veremos qué pasa. Voy a estar negociando después de esta pelea. Puede que uno de esos estúpidos influencers de m*erda me ofrezca un combate de boxeo por un par de millones. Y me apunto».

Pimblett reveló que está peleando por su contrato y ha dicho que está abierto a probar la agencia libre, ya que quiere cobrar lo máximo posible.