Paddy Pimblett: «Ilia Topuria intenta ser Conor McGregor»

Paddy Pimblett cree que Ilia Topuria es un aspirante a Conor McGregor. Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) estuvo presente cuando Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) noqueó a Charles Oliveira para alzarse con el título de peso ligero en la pelea estelar del UFC 317 del pasado sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Pimblett se enfrentó a Topuria en el octágono, y desde entonces ambos se han enfrentado sin parar.

«The Baddy» acusó a Topuria de copiar tanto la apariencia como el lenguaje basura de McGregor.

Es una copia exacta de McGregor. Hay quienes no lo ven, aunque ahora se dice que es mejor que McGregor, pero no es así. En su mejor momento, McGregor lo habría noqueado con un recto de izquierda.

La mala sangre entre Pimblett y Topuria se remonta a un altercado en Londres cuando ambos compartieron la misma cartelera de UFC Fight Night en marzo de 2022. Se proyecta que potencialmente sea una de las peleas más grandes en la historia de UFC, y Pimblett confía en que ha desconcertado a Topuria como nadie antes.

«Contra todos los demás con los que ha peleado, no se muestra emotivo. Entra con mucha estoicismo. Contra mí, se muestra emotivo. Incluso el otro día me empujó. Jamás le iba a poner las manos encima. No soy tan tonto. Sé que si lo hago, no consigo esa pelea. Así que simplemente lo llamé niño pequeño y lo irrité como siempre, y me empujó».