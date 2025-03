Paddy Pimblett habla del retiro de Molly McCann en UFC Londres

Molly McCann decidió colgar los guantes y su amigo y compañero de equipo Paddy Pimblett admite que fue un momento difícil de procesar.

McCann anunció su retiro el sábado en UFC Fight Night 255 en Londres tras una derrota por sumisión ante Alexia Thainara en la cartelera principal. Su decisión marcó el fin de una destacada carrera en las MMA británicas y el fin de lo que una vez fue una pareja poderosa en el deporte: McCann y Pimblett.

Los dos han sido casi inseparables desde que Pimblett se unió a la UFC en 2021. Ambos peleadores son de Liverpool, Inglaterra, y entrenan en Next Generation MMA. Han compartido muchas carteleras y momentos memorables. Por eso fue duro para Pimblett ver a su buena amiga decir adiós al deporte.

“Anoche fue una noche desgarradora ver a mi hermana mayor retirarse. La acompañé desde el principio y siempre la acompañaré. Puede que este sea el final de su carrera como luchadora, pero está lejos de ser el final de mi amistad con ella. Hasta que la muerte nos separe”.

«La leyenda de la UKMMA femenina, la primera inglesa en conseguir una victoria en la UFC, tiene uno de los mejores nocauts en la historia de la UFC femenina y los deportes de combate. Su legado perdurará para siempre. Emocionante no es la palabra para describir anoche, pero incluso cuando lloraba, Meatball me hacía reír cuando decía: «No me ha ido mal para ser lesbiana y trabajar en Subway». Te quiero, @meatballmolly, y siempre te querré mi hermana mayor».