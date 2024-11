Paddy Pimblett explica su aumento de peso después de las peleas

Aunque Paddy Pimblett compite en la división de peso ligero de UFC en 155 libras, es conocido por caminar con un peso mucho más pesado entre peleas.

Conocido por su amor por la comida, Pimblett sufre con frecuencia fluctuaciones de peso dramáticas. A pesar de estos desafíos, el luchador de Scouse favorito de los fanáticos continúa acumulando victorias impresionantes.

Pimblett ha extendido su racha ganadora a ocho, con sus victorias más recientes sobre Tony Ferguson por decisión en UFC 296 y King Green por sumisión en UFC 304.

Durante una aparición en el programa Still Talking Show, Pimblett reveló que normalmente camina con 194 libras antes de bajar al límite de peso ligero. Sin embargo, después de las peleas, puede aumentar hasta 205 libras debido a la reacción del cuerpo a su proceso extremo de reducción de peso.

«Ahora he vuelto a mi peso normal. Estoy caminando con 88 kg (194 libras). Después de una semana de pelea, puedo llegar a pesar unos 95 kg (209,4 libras) o 93 (205 libras). Es simplemente cuando has agotado tu cuerpo, se aferra a todo.

“Cuando me he pasado la semana en modo de inanición para ganar peso, el cuerpo retiene todo. Por eso, en cuanto como algo salado, retiene el agua. Por eso me veo hinchada y gordo. Son mis mejillas, están hinchadas porque me excedo, para ser sincero”.

Aunque Pimblett actualmente no tiene su próxima pelea programada, la UFC tiene previsto regresar al Reino Unido con un evento Fight Night en el O2 Arena el 22 de marzo.