Paddy Pimblett no puede entender por qué Dustin Poirier ha anunciado sus planes de retirarse.

Poirier ha estado sopesando la idea de retirarse durante un tiempo, y ahora, después de caer en su tercer intento por el oro indiscutible del peso ligero contra el actual campeón Islam Makhachev en el UFC 302 el pasado mes de junio, parece totalmente decidido a poner fin a su carrera.

Sin embargo, «El Diamante» ha dejado claro que no colgará los guantes sin una despedida adecuada. Lleva varios meses presionando a la UFC para que le conceda una pelea de despedida en Lafayette, Luisiana, su ciudad natal.

El ex campeón interino de peso ligero de la UFC ha descartado cualquier posibilidad de enfrentarse a Pimblett en su pelea de despedida, declarando que sólo una «leyenda» es digna de su último enfrentamiento.

«The Baddy» se enfrentará al ex aspirante al título Michael Chandler en el evento coestelar del UFC 314 del 12 de abril, que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Durante una reciente conversación con ESPN Deportes, Paddy Pimblett insistió en que a Dustin Poirier todavía le queda mucho en el tanque y que ni siquiera debería considerar la posibilidad de retirarse. Además, está seguro de que si alguna vez compartiesen el Octágono, él tendría las de ganar.

«El otro día dijo algo sobre mí, ¿verdad? Diciendo que es sólo para leyendas y que cree que Chandler me ganará«, dijo Pimblett. «Creo que debería tener más de una pelea (antes de retirarse). Tenía buena pinta en su última pelea. No entiendo por qué te retirarías cuando te ves bien, pero ya sabes, debe ser un idiota. Creo que vencí a Dustin Poirier, así que me encantaría pelear con él«.

Todavía no hay confirmación oficial sobre a quién se enfrentará «El Diamante» en su última pelea. Sin embargo, a principios de este mes, su compañero contendiente de peso ligero Beneil Dariush especuló que Poirier podría volver a enfrentarse con su antiguo enemigo y actual titular del título BMF Max Holloway.

Poirier y Holloway se enfrentaron por primera vez dentro del octágono en UFC 143 en febrero de 2012, donde el nativo de Luisiana se aseguró una victoria por sumisión en la primera ronda en su enfrentamiento de peso pluma.

Sus caminos se cruzaron una vez más en UFC 236 en abril de 2019, esta vez con el oro interino del peso ligero en juego. Poirier se aseguró la victoria por decisión unánime.