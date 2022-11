La estrella en ascenso de UFC, Paddy Pimblett, respeta lo que ha hecho Jake Paul, pero no está convencido de su reciente victoria sobre Anderson Silva .

Paul obtuvo su mayor victoria hasta la fecha en octubre cuando derrotó al ex campeón de peso mediano de UFC Silva en Desert Diamond Arena en un combate de boxeo de ocho asaltos. Paul no solo venció a Silva , sino que logró derribarlo en el round final.

Pimblett cree que el nocaut de Paul sobre Tyron Woodley fue legítimo, pero no está convencido de que la estrella de YouTube haya logrado derrotar a Silva.

“Jake Paul en realidad no es tan malo ahora, aunque creo que sus peleas están arregladas”.

“No creo que el nocaut de Tyron Woodley haya sido arreglado, porque cuando te noquean de esa manera y caes boca abajo, si no estás inconsciente, vas (extiende los brazos). No puedes evitarlo. Es una reacción humana. Pero he visto un ángulo de un golpe donde golpeó a Anderson Silva el otro día cuando se sentó, y ni siquiera lo golpeó”.

Pimblett le dio crédito a Paul por su ética de trabajo, lo que lo llevó a un récord de 6-0 y terminó por encima de los ex campeones de MMA Ben Askren y Woodley.

“Le doy a Jake Paul su merecido ahora. Está entrenando tanto que probablemente podría vencer a algunos boxeadores profesionales. Tiene fondos ilimitados y no tiene que hacer nada más. Él no tiene que ir y hacer un trabajo. Todo lo que tiene que hacer es boxear, y consigue a los mejores entrenadores, a los mejores nutricionistas y cosas así”.