Paddy Pimblett cree que Dustin Poirier se retira prematuramente

Paddy Pimblett está confundido por la decisión de Dustin Poirier de retirarse. Poirier planea una pelea más este verano en su estado natal de Luisiana antes de colgar los guantes. Anteriormente le preguntaron sobre Pimblett como posible oponente, pero dijo que solo busca leyendas.

Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC), quien se enfrentará a Michael Chandler en el evento co-principal del UFC 314 el 12 de abril en Miami cree que Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) aún tiene mucha pelea por delante.

“Dijo algo sobre mí el otro día, ¿verdad? Dijo que solo son leyendas y que cree que Chandler me ganará. Creo que debería tener más de una pelea (antes de retirarse). Lució bien en su última pelea. No entiendo por qué uno se retira cuando se ve bien, pero, ¿sabes?, debe ser un idiota. Creo que le gané a Dustin Poirier, así que me encantaría pelear con él”.