Paddy Pimblett buscaría a Conor McGregor si gana en UFC 314

Paddy Pimblett está programado para pelear contra Michael Chandler en el evento coestelar de UFC 314 el 12 de abril en el Kaseya Center en Miami (Florida).

► Buscará la más grande

Va a ser el mayor desafío en la carrera de «The Baddy» pero aún así está pensando en lo que podría pasar a continuación si consigue la victoria. Mientras hablaba recientemente con Round Eight Boxing, el peleador de 30 años de Huyton (Inglaterra) compartía su posible intención de perseguir una pelea con Conor McGregor, de quien no se sabe ni siquiera si algún día va a volver al octágono.

«Suena muy tentador. Mucha gente ya me ha dicho esto: ‘Vence a Chandler y toma la pelea contra McGregor.’ Obviamente, es la pelea más grande en este deporte, la pelea más grande que hemos visto jamás.»

► Viene de lejos

La verdad es que Pimblett lleva tiempo hablando de la posibilidad de pelear con McGregor.

“Sería el pay-per-view más grande que haya visto UFC, dicho de esa manera, no hace falta decirlo”.

“Creo que cuando Conor regrese, peleará en las 170 (libras). Luchará para hacer 155 ahora para ser honesto. Se ve grande. Pero respeto a Conor, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que ha hecho por este deporte, ha hecho mucho más que la mayoría de las personas que han hecho este deporte, y creo que tiene una mala reputación, como si no tuviera el respeto que se merece”.

“Sí, consigue ese papel, ya lo sabes. No hay que pensarlo, ¿sabes a lo que me refiero? Cualquiera que diga que no a pelear con Conor es un idiota, así de simple. Apuesto a que usted (Rafael dos Anjos) lamenta haberse retirado de esa pelea hace años. Apuesto a que ese es el mayor arrepentimiento de su vida».

