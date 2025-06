Paddy Pimblett busca pelea con el ganador de Topuria vs. Oliveira

Paddy Pimblett quiere ser más que un nombre famoso en las MMA. Quiere hacer historia y convertirse en uno de los pocos luchadores en ganar títulos de la UFC en dos categorías de peso diferentes.

El ambicioso plan de Pimblett surgió mucho antes de unirse a la UFC. Durante sus inicios en Cage Warriors, Pimblett ganó y defendió el título de peso pluma de la empresa, y luego compitió por el cinturón de peso ligero de la promoción, pero lamentablemente no lo logró. Ahora quiere repetir lo mismo en la UFC, pero esta vez con un éxito rotundo.

Pimblett está cerca del oro de la UFC en la categoría de 155 libras. Actualmente se mantiene invicto en la UFC con siete victorias consecutivas. Su triunfo más reciente en el octágono fue en abril, cuando venció al excampeón de Bellator, Michael Chandler.

Pimblett siente que está a una victoria de obtener su oportunidad por el cinturón, y no le importa contra quién pelee entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, quienes están listos para pelear por el título vacante de peso ligero en el evento principal del UFC 317 del sábado.

«No importa. Siempre voy tras el campeón, así que quien gane el sábado por la noche, ese es mi objetivo. Para eso hay que prepararse, para pelear con el campeón. No me preocupa nada. Cualquier pelea que me ofrezcan, la aceptaré, y luego iré por el título».