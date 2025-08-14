Paddy Pimblett aún no sabe contra quién será su próxima pelea, pero no tiene muchas cosas buenas que decir sobre los principales contendientes del peso ligero que podrían ser sus próximos oponentes.

«Todo lo que me preguntaban este fin de semana era: «¿Contra quién vas a pelear? ¿Cuándo vas a pelear contra Ilia? ¿Cuándo vas a pelear contra Ilia?». No tengo ni idea», dijo Pimblett en YouTube.

Pimblett, de 30 años, ha dejado claro que su opción preferida es disputar el título contra su rival Topuria.

«Espero que la próxima pelea sea contra el chorizo. Creo que eso es lo que quieren todos los estadounidenses, porque todos los estadounidenses con los que me encuentro me preguntan: «¿Cuándo le vas a partir la cabeza a ese chorizo?». Espero que se resuelva».

Dicho esto, como contendiente número 9 del ranking, Pimblett reconoce que no es la opción más obvia para esa oportunidad, pero tampoco cree que el número 2, Arman Tsarukyan, la merezca.

«Entiendo que estoy en el puesto 9 o algo así, por lo que probablemente haya otros que lo merezcan más, pero el niño rico [Arman Tsarukyan] definitivamente no lo es», declaró Pimblett.

«El niño rico Arman está demostrando lo desesperado que está ofreciendo [a Topuria] un millón de libras para pelear con él. Niño rico y mimado. Intentando pagar para salir del paso. Por eso abandonó cuando estaba haciendo peso en la bañera como una zorra. Arman es irrelevante. Nadie se preocupa por él».

Pimblett continuó mencionando a Justin Gaethje y Dan Hooker como otras opciones potenciales para él en el futuro.

«Como siempre digo, no siento más que respeto por Justin [Gaethje], pero sigo viendo en entrevistas que dice que no quiere pelear conmigo. Creo que la única pelea que se puede hacer es entre Ilia y yo. También vi a Dan Hooker diciendo tonterías el otro día. Antes me gustaba Dan Hooker. Ahora puedes comer m*erda».