Paddy Pimblett no tiene dudas de que una pelea entre él y Conor McGregor sería la más vendida en la historia de UFC.

El ex campeón dual de UFC McGregor sigue siendo la estrella más grande y el mayor atractivo del deporte, pero Pimblett se ha convertido en uno de los peleadores más populares en la lista. Él piensa que pelear contra Conor inevitablemente generaría números históricos.

“Sería el pay-per-view más grande que haya visto UFC, dicho de esa manera, no hace falta decirlo”.

Esa marca actualmente pertenece a otra pelea de McGregor, su enfrentamiento de 2018 con Khabib Nurmagomedov, que realizó aproximadamente 2.4 millones de compras de pago por evento.

Una cosa que se interpone en el camino de una posible pelea futura entre Pimblett y McGregor podría ser un cambio en la división de McGregor.

“Creo que cuando Conor regrese, peleará en las 170 (libras). Luchará para hacer 155 ahora para ser honesto. Se ve grande. Pero respeto a Conor, ¿sabes a lo que me refiero? Lo que ha hecho por este deporte, ha hecho mucho más que la mayoría de las personas que han hecho este deporte, y creo que tiene una mala reputación, como si no tuviera el respeto que se merece”.

Dado que McGregor aumentó de tamaño durante su tiempo libre debido a una lesión, sus días de peso ligero podrían quedar momentáneamente atrás. Pero para una pelea de esta magnitud, Pimblett dijo que subiría hasta las 170 libras si fuera necesario.

“Sí, consigue ese papel, ya lo sabes. No hay que pensarlo, ¿sabes a lo que me refiero? Cualquiera que diga que no a pelear con Conor es un idiota, así de simple. Apuesto a que usted (Rafael dos Anjos) lamenta haberse retirado de esa pelea hace años. Apuesto a que ese es el mayor arrepentimiento de su vida.