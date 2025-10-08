PAC vs. Orange Cassidy: Caótico final en AEW Dynamite, con Darby Allin incluido

En un intenso enfrentamiento, PAC se enfrentó a Orange Cassidy en un combate lleno de sorpresas y maniobras de alto riesgo. La lucha estuvo marcada por la fuerza de PAC y la astucia de Cassidy.

► La lucha

Desde el inicio, PAC dominó con ataques a ras de lona y candados, pero Cassidy logró escapar y sorprenderlo con sus movimientos característicos, incluyendo un lazo desde la tercera cuerda y un Penalty Kick. La pelea se trasladó a ringside, donde ambos intercambiaron tope suicida, DDT y ataques contra mesas.

Momentos clave

El combate destacó por los momentos extremos fuera del ring, incluyendo un Piledriver de PAC sobre las gradas y la intervención de Darby Allin, quien colocó esposas a la pierna del inglés y posteriormente lanzó gas pimienta. Wheeler Yuta y el resto de The Death Riders intervinieron, pero fueron repelidos por Allin con un taser, mientras la seguridad controlaba la situación y Jon Moxley se mantenía involucrado en la confusión.

¿Y ahora qué?

Tras la victoria de Orange Cassidy, el Naranjas queda bastante bien parado. Mientras que Darby Allin dejó en claro que en su lucha ante Jon Moxley en WrestleDream, hará todo lo necesario para vencerlo.