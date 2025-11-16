PAC vs. Darby Allin, anunciado para AEW Full Gear

por
PAC

Nunca se han tenido demasiado aprecio, pero ahora que existe una tan enconada rivalidad entre los Death Riders y buena parte del elenco técnico de AEW, las hostialidades que se guardan PAC y Darby Allin han alcanzado su clímax

Quien viera el reciente combate Blood & Guts varonil lo entenderá. Aunque el equipo de Allin logró salir victorioso, puede decirse que para este fue una victoria pírrica, pues acabó en llamas, literalmente, al ser arrojado por PAC sobre una mesa «flambeada» por Gabe Kidd, desapareciendo del encuentro. 

Y ya sabemos que Allin podrá vengarse de PAC en Full Gear, tras el reto lanzado por el inglés ayer durante Collision, quien se jactó de lo hecho en Blood & Guts. No hubo respuesta de parte de Allin, pero AEW hizo oficial el duelo, que supondrá la segunda vez que se midan individualmente. La primera se dio allá por 2020, en la primera jornada de AEW Dynamite: Bash At The Beach, con triunfo para PAC. 

© All Elite Wrestling

 

► Cartel actualizado de Full Gear

AEW Full Gear 2025 tendrá lugar en seis días, el próximo sábado 22 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). He aquí su menú provisional. 

 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

