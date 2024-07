PAC volverá al CMLL para enfrentar a Volador Jr.

Había mucha expectación por el debut como trío de Death Triangle bajo los focos del CMLL esta semana en la función de viernes desde la Arena México. Un choque entre The Lucha Brothers y PAC contra Místico, Volador Jr. y Máscara Dorada apuntaba a lucha de tercias del año, siendo programada como estelar del show.

Pero, ya comentado por mi compañero de SUPERLUCHAS, Apolo Valdés, el resultado fue un tanto anticlimático, con un PAC que quiso sacar su rudeza, empujando al árbitro, endosando golpes bajos y quitándole la máscara a Máscara Dorada (valga la redundancia). Acciones merecedoras de descalificación, claro está, en la tercera y última caída, por lo que Death Triangle perdieron la lucha, aunque salieron como vencedores morales.

Lo positivo es que, como diría Charles Bronson, la cosa no quedará así. Tras el encuentro, el CMLL publicó un vídeo de su sección «En Caliente», donde mientras Penta el Zero M retaba a Místico y Rey Fénix a Máscara Dorada, PAC dedicaba estas palabras a Volador Jr.

Por ahora, no hay anuncio oficial del CMLL sobre una nueva fecha para PAC. Ayer, el inglés, de nuevo sobre suelo estadounidense, derrotó a Lio Rush en el «main event» de AEW Collision, con una oportunidad por el Campeonato Americano AEW, conseguida dos semanas atrás en Dynamite, que desconocemos cuándo cobrará.

#DeathTriangle (Lucha Brothers @PENTAELZEROM @ReyFenixMx & @BASTARDPAC) battled @CMLL_OFICIAL's Dream Team in an electrifying bout at @Arena_MX last night!



No rest for 'The Bastard' as he heads straight to Texas to face Lio Rush TONIGHT on #AEWCollision LIVE 8/7c on TNT! pic.twitter.com/UndDcBll6Y