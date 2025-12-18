PAC se impone a Kyle Fletcher en el Continental Classic Gold League

PAC consiguió una importante victoria en el Continental Classic, venciendo a uno de los favoritos para llevarse el título, tras un combate bastante intenso: Kyle Fletcher.

El combate comenzó con PAC enfocando su castigo en el brazo de Kyle Fletcher, buscando limitar su ofensiva desde los primeros instantes. Fletcher logró liberarse momentáneamente con un Body Slam, aunque dejó ver su molestia por el daño acumulado. PAC mantuvo el ritmo con una hurricanrana, pero Kyle respondió con un potente lariat en ringside para frenar el ímpetu de su rival.

La lucha se equilibró con intercambios constantes dentro del ring. PAC conectó un Avalanche Belly to Belly Suplex que dejó a ambos tendidos, seguido de un intenso duelo de golpes. Fletcher sorprendió con un Michinoku Driver para una cuenta cercana, mientras que PAC respondió con un Tiger Suplex que estuvo a punto de darle la victoria.

► Momentos claves

La recta final elevó la tensión. Kyle conectó una Liger Bomb y un running kick, buscando el Brainbuster, pero PAC escapó y atrapó a Fletcher en el Brutalizer, obligándolo a llegar a las cuerdas para sobrevivir. Tras un nuevo forcejeo, PAC aplicó una Avalanche Poisonrana y subió a la esquina contraria.

Con el ring despejado, PAC se lanzó con su devastador Black Arrow para sellar definitivamente el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, PAC consiguió una importante victoria para buscar convertirse een contendiente serio dentro de la Gold League del Continental Classic, mientras que Kyle Fletcher deja claro que, pese a la derrota, sigue siendo una amenaza seria en el torneo.