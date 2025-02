PAC: «Odio AEW. Nunca se convirtió en lo esperado»

En una reciente entrevista con Renée Paquette para AEW Close-Up, el talentoso luchador aéreo, PAC, sorprendió al revelar que odia AEW. En especial, dada su relación con la facción The Death Riders, liderada nada más y nada menos que por Jon Moxley, esposo de Renée.

PAC declaró que odia AEW dado que lleva años esperando un boom de la empresa que nunca ha llegado. Estas fueron sus interesantes declaraciones, de las cuales, habrá que ver en qué terminan con él a nivel creativo em AEW.

► PAC revela por qué razón odia AEW

“Seré honesto, Renée. He estado aquí desde que atracaron. Siempre he odiado este lugar. AEW nunca se convirtió en lo que se suponía que debía ser. Odio la administración. Odio el vestuario. Lo que más me repugna es la cultura. Un lugar que premia a los manipuladores y envalentona a los que no tienen vergüenza. Engatusadores, charlatanes y pequeños roedores deslizándose por ahí. Saben quiénes son.

«Durante años, he luchado por existir. Un hombre solitario y amargado que no confía en nadie, que no ama a nadie, así que aquí estoy. Aquí estoy para quemar esta empresa hasta el suelo, para obliterar esta institución y castigar a los responsables. No somos hermanos. No somos familia. Somos profesionales que nos importa un carajo. Personas sentadas alrededor, cansadas de esperar cambios, así que ahora, nosotros somos el cambio. Guerrilleros de la lucha libre que comparten la misma obsesión: traer el fin».