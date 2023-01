El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para “The Anthem for 2022” de la empresa femenina OZ Academy.

► “The Anthem for 2022”

La veterana luchadora Aja Kong se despidió de OZ Academy con una lucha donde hizo equipo con Kyoko Inoue y Ram Kaichow para imponerse Tsubasa Kuragaki, Kakeru Sekiguchi y Haruka Umesaki. Luego se llevó a efecto la ceremonia de despedida donde Aja Kong fue ovacionada-

Momoka Hanazono logró la segunda defensa del Campeonato Pioneer OZ Academy venciendo a Kaori Yoneyama e Itsuki Aoki.

Hiroyo Matsumoto y Rina Yamashita fallaron en su cuarta defensa del Campeonato de Parejas OZ Academy, ya que cayeron ante las poderosas Team 200kg (Yuu y Chihiro Hashimoto). Las retadoras usaron toda su fortaleza física para castigar a sus oponentes, quienes no tardaron en caer.

En el turno estelar, AKINO consiguió la tercera defensa del Campeonato de Peso Abierto OZ Academy tras someter en una violenta batalla a la experimentada Mayumi Ozaki.

Los resultados completos son:

OZ Academy “THE ANTHEM FOR 2022”, 30.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 799 Espectadores

1. Aja Kong OZ Academy Last Match: Aja Kong, Kyoko Inoue y Ram Kaichow vencieron a Tsubasa Kuragaki, Kakeru Sekiguchi y Haruka Umesaki (12:36) con un Niagara Driver de Inoue sobre Sekiguchi.

2. OZ Academy Pioneer 3 Way Title: Momoka Hanazono (c) derrotó a Kaori Yoneyama e Itsuki Aoki (7:59) con un Delfin Clutch sobre Yoneyama (2nd defense) defendiendo el título

3. Maya Yukihi y Saori Anou vencieron a Sonoko Kato y Ryo Mizunami (16:47) con un Snowstorm se Yukihi sobre Mizunami.

4. OZ Academy Tag Team Title: Chihiro Hashimoto y Yuu derrotaron a Hiroyo Matsumoto y Rina Yamashita (c) (21:40) van la Last Ride de Yuu sobre Yamashita – conquistando el título

5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: AKINO (c) venció a Mayumi Ozaki (23:50) con un Frankensteiner defendiendo el título