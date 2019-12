Fue en el Korakuen Hall de Tokio donde la empresa femenina Oz Academy presentó su función «Fragment of Soul» donde se expusieron dos títulos.

Antes de estos duelos titulares, hubo una batalla de cuatro contra cuatro con un sistema especial de puntajes, donde salieron vencedoras Aja Kong, Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama y Yuu sobre Yumi Ohka, Maya Yukihi, Saori Anou y Misaki Maeda a quienes dominaron con una diferencia de 7 a 2.

Sonoko Kato y AKINO concretaron la primera defensa titular del Campeonato de Parejas Oz Academy, dominando a sus retadoras Shuri y Rina Shingaki en casi veinte minutos de refriega.

En la batalla estelar, Mayumi Ozaki defendió con sangre y fiereza, el Campeonato de Peso Abierto Oz Academy respondiendo al desafío de Kakeru Sekiguchi. Fue un combate durísimo, pero la mayor experiencia y el arrojo de la monarca le valieron asegurar la segunda defensa de su cetro.

Tras la celebración, subieron al ring Yuu y Hiroyo Matsumoto para exigir una oportunidad por el máximo campeonato de la empresa.

Los resultados completos son

OZ Academy «FRAGMENT OF SOUL», 15.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 978 Espectadores

1. Yoshiko y Ayame Sasamura vencieron a Tsubasa Kuragaki y Itsuki Aoki (13:12) con un Diving Senton de Yoshiko sobre Aoki.

2. Leon derrotó a Kaho Kobayashi (6:32) con un Clutch de Gao.

3. Special Rule Point System: Aja Kong, Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama y Yuu vencieron a Yumi Ohka, Maya Yukihi, Saori Anou y Misaki Maeda (12-4).

– Yumi Ohka derrotó a Kaori Yoneyama (1-0) (3:00).

– Hiroyo Matsumoto vs. Saori Anou (0-0) (3:00).

– Maya Yukihi venció a Yuu (0-1) (3:00).

– Aja Kong derrotó a Misaki Maeda (5-0) (3:00).

– Aja Kong, Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama y Yuu vencieron a Yumi Ohka, Maya Yukihi , Saori Anou y Misaki Maeda (7-2) (18:00).

4. OZ Academy Tag Team Title: Sonoko Kato y AKINO (c) derrotaron a Shuri y Rina Shingaki (19:23) con un Diving Guillotine Drop de Kato sobre Shingaki defendiendo el título

5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Mayumi Ozaki (c) vencieron a Kakeru Sekiguchi (20:30) con la Ozakick (2nd defense) defendiendo el título