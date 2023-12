Atendiendo a los registros, Kevin Owens y Roman Reigns han compartido encordado en 94 ocasisones en distintos tipos de combate, como compañeros y como oponentes, con títulos y sin ellos, dentro y fuera de jaulas, en Raw y SmackDown o house shows, también en eventos premium… Podemos destacar:

Royal Rumble 2017 : Owens retuvo ante Reigns el Campeonato Universal

: Owens retuvo ante Reigns el Campeonato Universal TLC 2020 : Reigns retuvo ante Owens el Campeonato Universal

: Reigns retuvo ante Owens el Campeonato Universal Royal Rumble 2021 : Reigns retuvo ante Owens el Campeonato Universal

: Reigns retuvo ante Owens el Campeonato Universal Royal Rumble 2023: Reigns retuvo ante Owens el Campeonato Universal Indiscutible WWE

► Kevin Owens habla de Roman Reigns

Con tanto Royal Rumble cabría pensar si se enfrentarán nuevamente en la edición de 2024. No obstante, KO apunta que los fanáticos no quieren volver a verlo contra The Tribal Chief en una reciente entrevista con James Williams. Puede que lo que sí quisieran ver los fans es que destrone al samoano.

«Seré honesto, quizás un poco demasiado honesto. No creo que a los fanáticos les gustaría [una revancha], porque he tenido mi oportunidad contra Roman Reigns muchas, muchas veces. Por una razón u otra, no funcionó. Casi no quiero intentarlo de nuevo, porque no creo que sea lo que los fanáticos quieren. Ya lo han visto.»

«Estoy aquí por los fanáticos. Quiero que la gente disfrute de lo que estoy haciendo. Así que, por mucho que desee ser campeón y buscar el título de nuevo, no creo que sea lo correcto. Así que, no está en mis planes.»

Una buena noticia para Kevin Owens es que, a pesar de que ha tenido mucho éxito en este sentido, es un luchador que no necesita de títulos, ni de tenerlos ni de luchar por ellos, para destacar. De todas maneras, puede que no hayamos visto su último reinado como Campeón Mundial en WWE. Nunca se sabe.