Fueron noticia el pasado mes ciertas declaraciones de Moose reconociendo que los últimos shows de MAPLE LEAF PRO (MLP) carecían de talentos adscritos a TNA, por ser la promotora canadiense aliada de AEW hoy día. Pero esto no quita para que en otros escenarios podamos ver a nombres de TNA converger con socios de AEW, como ocurrirá en el próximo aniversario de Over The Top Wrestling (OTT). E incluso enfrentarse entre sí.

Anunciado recientemente por la promotora irlandesa, su show de aniversario previsto para el 25 de octubre contará con un duelo donde Moose y Michael Oku se batirán el cobre. Mientras el primero lleva vinculado a TNA desde 2016 y es un fijo de su producto, el segundo supone todavía la principal cara de RevPro, aunque no ostente el máximo cetro de esta casa británica. Nunca antes Moose y Oku habían formado parte de un mismo combate.

Moose y su más reciente implicación se produjo en TNA Bound For Glory, mientras Oku compitió en RevPro Live In Southampton 38 la pasada semana.

► Cartel de OTT XI Anniversary

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para el show por el undécimo aniversario de OTT, que tendrá lugar el domingo 25 de octubre desde el National Stadium de Dublín (Eire).

CAMPEONATO MUNDIAL OTT: Big Damo (c) vs. Goldenboy Santos

CAMPEONATO DE PAREJAS OTT: Hype Dawgs (Kuro y Mecca) (c) vs. Renzo Rose y Matthew Bullet Smyth

Moose vs. Michael Oku

Lio Rush vs. Cian Noonan

Eleventh Year Anniversary

Oct 25th,

National Stadium Dublin

💶 💶 The Money Match 💶 💶

🎟️🎟️TICKETS🎟️🎟️https://t.co/oK3X2YtQLg pic.twitter.com/OMZJqWtE0w — OTT WRESTLING (@OTT_wrestling) October 17, 2025