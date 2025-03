Puede decirse que con Charlie Dempsey y Shayna Baszler comenzó oficialmente el acuerdo de colaboración que actualmente mantienen WWE y GCW, cuando ambos participaron en Josh Barnett‘s Bloodsport X; primera vez que nombres bajo contrato con el gigante estadounidense competían sobre la promotora «indie».

Y ahora, Dempsey volverá a participar en la siguiente entrega de Bloodsport, como revela Josh Barnett, quien señala del inglés que parece una figura sacada del pasado por su habilidad en el catch-as-catch-can y que protagonizará su cuarta implicación en el evento.

Dempsey derrotó a Matt Makovski en Bloodsport X, cayó ante Royce Isaacs en Bloodsport XI y salió vencedor ante Tracy Williams en Bloodsport XII. El hijo de William Regal no compite en televisión desde el episodio de NXT del pasado 21 de enero, donde intentó sin éxito recuperar la Heritage Cup que porta Lexis King.

A la espera de que Josh Barnett anuncie algún otro participante y los correspondientes emparejamientos, estos son todos los anunciados por ahora para Bloodsport XII, a celebrarse el jueves 17 de abril desde el Pearl Theater en el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU).

A modern wrestler who seems like a someone who has stepped out of the past with his Catch-as-Catch-can skills and approach.



Lighting suplexes, limb wrenching submissions, and the ability to scramble in and out of position like the best of them – Is it any wonder that he’s making… pic.twitter.com/Ol6e0XUGz4