Apunten el nombre de otro "Paul Heyman Guy" de WWE Raw

Camino a cumplirse ya un año de la contratación de Paul Heyman como director ejecutivo de Raw, hemos ido conociendo los nombres de competidores que han gozado de un impulso, con mayor o menor éxito, gracias a la buena consideración por ellos de "The Godfather of ECW". Sin embargo, lo cierto es que algunos de los expuestos en los últimos 11 meses se toparon con la lógica falta de potestad real en última instancia de Heyman, quien responde a órdenes de Vince McMahon. Y este no suele tener demasiada paciencia con los experimentos.

De ahí que Heyman, consciente de ello, tenga claro ese "techo de cristal" de WWE, basado tanto en origen como en talla, que limita hasta dónde puede llegar una Superestrella. Caso del nuevo "Paul Heyman Guy" del que ahora tenemos noticia: Akira Tozawa.

Dave Meltzer revela en la última entrega de la Wrestling Observer Radio que el apoyo de Heyman es el motivo detrás del mayor uso que Mr. McMahon viene haciendo del nipón en las últimas semanas.

► Akira Tozawa, el encajador de derrotas preferido por Paul Heyman

Desde que inició la crisis del COVID-19 y WWE tuvo que adaptarse presentando eventos sin público, Tozawa ha protagonizado un total de cuatro combates en el show de los lunes.

WWE Raw del 13 de abril: contra Austin Theory

WWE Raw del 20 de abril: contra Andrade

WWE Raw del 27 de abril: contra Jinder Mahal

WWE Raw del 4 de mayo: contra Titus O'Neil, Ángel Garza, Austin Theory, Bobby Lashley, Humberto Carrillo, Shelton Benjamin y AJ Styles en un Gauntlet Match clasificatorio para Money in the Bank 2020

Todas sus implicaciones, por supuesto, saldadas con derrota. Aunque no se limitan al elenco principal, ya que Tozawa también forma parte del torneo por el Campeonato de Peso Crucero NXT.

Y es que el exmonarca de la división supone uno de los "205 Live Originals" que menos ha salido perjudicado de la decadencia de este programa, pese a que luce bastante improbable que vuelva a conseguir el oro de nuevo.