Otro nombre de NXT revela que no quiere pasar al elenco principal

Vince McMahon dejó de ignorar a NXT desde que esta marca pasó a emitirse en USA Network, convirtiéndose en punta de lanza de la guerra que WWE disputa contra AEW cada miércoles. Una revalorización del programa que da aún más motivos a sus competidores para no querer ser ascendidos, pues ahora gozan de una exposición similar a la de cualquier Superestrella de Raw.

Y es que la negativa de varios nombres de NXT a un traspaso al elenco principal hace tiempo que dejó de ser un secreto a voces, con declaraciones explícitas concedidas por Johnny Gargano, Tommaso Ciampa o Adam Cole en las que, básicamente, esgrimían que la Full Sail iba a ser su casa mientras alguien no les obligara a desalojarla.

Claro que, hablamos de Gargano, Ciampa y Cole, los mayores consentidos de Triple H. Pero este club no se queda ahí, porque de un tiempo a esta parte, Rhea Ripley es otro de las protegidas de "The Game", y así lo demuestran las palabras que dejó en su reciente entrevista con Newsweek.

«No creo que yo pueda ser más grande que NXT. Siempre surge algo y sinceramente, quiero estar en NXT durante mucho mucho tiempo. Sea o no el caso, no sé, no siento esa necesidad. Pienso que me queda mucho más por hacer aquí. Me encanta NXT y me encanta ser parte de ella. Y espero estar aquí más tiempo. Ya veremos».