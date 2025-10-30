Chris Jericho ha terminado con AEW. Es un hecho. Quizá firme un nuevo contrato. O puede que regrese a la WWE. No hace mucho, Tony Khan comentaba:

“Sí, amo a Chris Jericho. Es una parte enorme de AEW. Ha estado aquí desde el principio y, bueno, veremos qué sucede en los próximos meses, pero Chris siempre será bienvenido. Es una pieza fundamental de AEW y siempre querríamos tenerlo aquí. Estoy absolutamente agradecido con Chris Jericho por todo lo que ha hecho. Mencionas el libro de AEW y su historia, y bueno, Chris Jericho es una parte enorme de esa historia. Fue el primer campeón mundial de AEW y ahora es un nueve veces campeón mundial, habiendo ganado varios de esos títulos con nosotros. Así que estoy muy, muy agradecido con Chris, y él siempre será una parte muy importante y bienvenida de AEW.”

► Jericho abandona «The Jericho Vortex»

De momento, solo él sabría qué camino va a tomar en la lucha libre (mientras continúa actuando con su banda, Fozzy). Pero tenemos un posible nuevo indicio de que efectivamente dejará de ser All Elite para volver a ser Superestrella.

Hace más de un año, Jericho solicitaba el registro de la marca «The Jericho Vortex» en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Recientemente, la misma emitía un aviso de que el luchador había abandonado dicha marca. Además, se indica que el motivo del abandono es que no se ha presentado una declaración de uso ni una solicitud de prórroga en el plazo de seis meses posterior a la aceptación oficial.

Es fácil especular con que Jericho no quiere seguir usando la marca «The Jericho Vortex» porque no va a seguir esa idea que tenía para sí en AEW sino que retomará ideas o personajes anteriores en su retorno a la WWE o inventará algo nuevo, en lo cual el veterano es especialista. De todas maneras, es solo un indicio, un punto interesante que comentar. La marca, como es habitual, tenía esta descripción:

