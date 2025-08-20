Otro hito: Natalya recibe el Lou Thesz Award

El Lou Thesz Award, entregado por el George Tragos/Lou Thesz Professional Wrestling Hall of Fame, reconoce cada año a figuras de la lucha libre que han usado su fama para servir a la comunidad y representar con integridad al negocio, más allá del ring. Nombrado en honor a la leyenda Lou Thesz, el premio ha sido recibido por nombres como Jack Brisco, Trish Stratus, Ken Shamrock, Thunderbolt Patterson o Mike Rotunda.

► Natalya recibe el Lou Thesz Award

Y ahora también lo recibe Natalya. ¿Cuántos más logros puede alcanzar una luchadora en su carrera? La Superestrella (y futura miembro del Salón de la Fama) de WWE sigue llenando su vitrina.

“Ser la primera mujer en recibir el prestigioso premio Lou Thesz significa muchísimo para mí, ya que Lou Thesz es considerado un referente en la lucha libre. Como todo aquello que vale la pena dedicar la vida a perseguir, el negocio de la lucha nunca ha sido fácil.

Hoy no es fácil.

Nunca se vuelve fácil, y si algún día lo fuera, sabré que ese es el momento de colgar las botas. Muchas gracias @caulifloweralleyclub por pensar en mí. ❤️”