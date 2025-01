Otro Fatu, Samson, podría entrar a la lucha libre

Antes de nada, «otro Fatu» no pretende sonar despectivo ni mostrar cansancio con respecto a que luchadores de dicha familia entren a la lucha libre profesional, pero teniendo en cuenta que en ella encontramos a Jey Uso (Joshua Samuel Fatu), Jimmy Uso (Jonathan Solofa Fatu Jr.), Solo Sikoa (Joseph Fatu), Jacob Fatu o Zilla Fatu (mirando únicamente a quienes están en activo) era una buena manera de comenzar.

También es parte del linaje el miembro del Salón de la Fama de WWE Rikishi y es él precisamente quién adelanta en Off The Top que su hijo más pequeño, Samson Fatu, podría seguir los pasos de sus hermanos:

«Él simplemente está haciendo el trabajo. Samson quiere labrar su propio camino. Esa foto de la que hablas, en realidad estamos en un palco, y él está mirando hacia el ring. Tuvo la oportunidad de observar la reacción del público. Yo le decía: ‘Mira la reacción del público. Ves a tus hermanos salir, observa cómo reacciona la gente hacia ellos’. Básicamente, le estaba enseñando lo mismo que les he enseñado a todos los estudiantes de KnokX Pro: las emociones, el momento adecuado para ciertas cosas, la longevidad dentro del ring, cuándo recibir un golpe y cuándo no hacerlo, cómo conectar con los fans.

Siempre lo supo en teoría, pero viéndolo en vivo, tuvo muchas más preguntas, eso te lo aseguro. Le dije: ‘Mira, esto siempre va a estar aquí. Enfócate en el football, en la universidad y en tu educación como prioridad’. Para todos nosotros, ya sea en el football o en la lucha libre, hay vida después de los deportes. Quiero, y sé que él también quiere, convertirse en millonario antes de llegar a la NFL, y con las oportunidades que existen ahora con el NIL para los estudiantes universitarios, le dije: ‘Amigo, esta es una oportunidad que se te ha dado’.

Parece que tiene algo de interés, y si llega el día, no voy a preocuparme porque ha estado rodeado de este negocio desde que tenía cinco años. Ya sea en la lucha libre o en los deportes, va a llegar lejos en la vida».

Had a great time at San Diego State this weekend! Thank you to all the coaches and staff for this experience💯@TevitaLose @SeanDillonSDSU @TheHC_CoachLew @Tyson_Mav @JamesStuver @EvanYabu @Coach_JRowe pic.twitter.com/X6Sw9aPKo9

— Samson Fatu (@Samson_Fatu) December 1, 2024