Al parecer, se acrecenta a que el rumor del traspaso de Matt Riddle al elenco principal, luego de que anoche tuviera, lo que parecería ser su último encuentro en NXT, una pelea al interior de una jaula contra Timothy Thatcher, con quien había formado equipo hasta hace un par de semanas. Si bien WWE no ha confirmado oficialmente este posible traspaso, lo más probable es que sea a SmackDown y no a Raw, según han indicado varios reportes.

► Otras Superestrellas de NXT podrían ir a Raw o SmackDown

WWE necesita una inyección de talento nuevo y, como todos los años sucede, están recurriendo a las Superestrellas de NXT una vez más. Matt Riddle estaría haciendo su debut en esta misma semana, pero al parecer, no será la única Superestrella en salir de la marca amarilla en el corto plazo.

Fightful informó que WWE está planeando traspasos adicionales desde NXT durante el próximo mes más o menos. No se indicó cuántas superestrellas serían, pero podrían ser varias.

"Además de Matt Riddle, habrán traspasos adicionales desde NXT que planificados para el elenco principal. No se han proporcionado planes firmes, pero se esperan para el próximo mes más o menos."

Dado que NXT tiene un montón de superestrellas con mucho potencial, algunas de las cuales ni siquiera han debutado en televisión, no es de sorprender este tipo de movimientos, que presumimos fue retrasado debido a la pandemia del COVID-19.

Si bien no hay nombres, uno podría especular con algunos, quizás una posibilidad pueda salir entre Adam Cole o Velveteen Dream.

Cole defenderá su Campeonato NXT este 7 de junio en NXT TakeOver: In Your House ante este último, y cuenta con una curiosa estipulación: Si Dream pierde, no podría volver a tener una oportunidad titular. Es la estipulación que parecería perfecta para que el perdedor de ese encuentro pueda emigrar de la marca amarilla; en el caso de Cole, porque no tendría nada más que demostrar, y Dream por cuanto tampoco tendría propósito alguno que deambule sin buscar el oro.