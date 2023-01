The Judgment Day se ganó el pasado lunes el derecho a retar a The Usos por el Campeonato de Parejas Raw al ganar una ruleta rusa que involucró a otros cuatro equipos. Lo que llamó la atención fue que durante la transmisión hicieron referencia a que sólo se iba a disputar uno de los dos campeonatos que poseen los miembros de The Bloodline, dando a entender que una separación de los títulos era posible. De hecho, The Usos levantaron únicamente los Campeonatos en Parejas RAW durante su careo con The Judgement Day al final del programa.

► Drew McIntyre y Sheamus buscarán el Campeonato de Parejas SmackDown

WWE ha pasado por un montón de cambios desde que Triple H asumió el cargo de director creativo tras el retiro temporal de Vince McMahon, y aparentemente todo seguirá su curso a pesar del regreso del hombre de 77 años. Uno de los cambios que se avisora es precisamente la división del Campeonato de Parejas, los cuales han estado en poder de The Usos desde mayo del año pasado cuando derrotaron a RK-Bro por una lucha de unificación.

Como se vio en el reciente episodio de Friday Night Smackdown, Sheamus y Drew McIntyre dejaron en claro que quieren enfrentarse a The Viking Raiders, y Adam Pearce les concedió su deseo, anunciando que The Banger Bros se enfrentará a los vikingos en la primera ronda de un torneo para determinar los contendientes número uno para los Campeonatos de Parejas de Smackdown, siendo específicos nuevamente en relación al título al que aspirarán.

Una vez más, se hizo evidente que la compañía planea dividir el Campeonato Indisputable de parejas WWE. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Roman Reigns, ya que todavía se lo considera el Campeón Universal Indisputable y de esa manera se programó su combate contra Kevin Owens para Royal Rumble. Dicho esto, que ver cómo resulta la ruta hacia WrestleMania en relación a los campeonatos de parejas.