Otra luchadora de WWE NXT competirá en TNA Bound For Glory 2024

Si Hard To Kill y Slammiversary lucieron grandes, Bound For Glory podría superarlos en cuanto a repercusión (mucho de ello, creo, dependerá de ciertas decisiones creativas que ejecute TNA). Y WWE no quiere perderse esta cita, consiguiendo incluir ya a dos de sus talentos en el cartel de la misma, como se confirmó anoche.

Junto al combate Call Your Shot Gauntlet, la previa de Bound For Glory 2024 albergará un curioso duelo de duplas, cuando Xia Brookside y Brinley Reece vayan contra Ash By Elegance y Heather By Elegance. Todo, consecuencia de que la otrora Dana Brooke atacara a Reece en las postrimerías del duelo que disputaron la semana pasada para concederle un cambio de imagen un tanto extremo y Brookside hiciera el salve.

Heather Reckless, ahora Heather By Elegance luego de convertirse en pupila de Ash, tendrá su primer combate bajo este nuevo «gimmick», y ya venció a Brookside recientemente, durante el capítulo de iMPACT! del 26 de septiembre.

Señalar que TNA ha adelantado la previa de Bound For Glory hasta las 6:45 pm ET, inicialmente estipulada para las 7 pm ET.

► Cartel actualizado de Bound For Glory 2024

Por su parte, el Call Your Shot Gauntlet de 20 luchadores contará por lo pronto, con AJ Francis (quien saldrá en último lugar), Frankie Kazarian (quien saldrá en primer lugar), Sami Callihan, Laredo Kid, Jake Something y Jason Hotch. Es de suponer que el resto de participantes se revelen in situ durante la contienda.

Mañana tendrá lugar Bound For Glory 2024 desde el Wayne State Fieldhouse de Detroit (Michigan, EEUU), y su cartel luce así.

[SHOW PRINCIPAL]

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

CALL YOUR SHOT GAUNTLET DE 20 LUCHADORES: AJ Francis vs. Frankie Kazarian vs. Sami Callihan vs. Laredo Kid vs. Jake Something vs. Jason Hotch vs. 14 nombres más por anunciar

Xia Brookside y Brinley Reece vs. Ash By Elegance y Heather By Elegance

BREAKING: @Ashamae_Sebera and @Heathereckless will face @XiaBrookside and @brinleyreecewwe on the Countdown to #TNABoundForGlory, presented by @BLCKSMTHApparel Streaming LIVE and FREE on Oct 26 on TNA Digital Platforms pic.twitter.com/q7oEkiQRO8 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 25, 2024