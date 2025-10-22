OTM vencen a Hank Walker y Tank Ledger en intenso combate

En un enfrentamiento lleno de acción y violencia, Hank Walker y Tank Ledger buscaron iniciar el combate contra OTM (Bronco Nima y Lucien Price) desde ringside, lanzándose ambos con un suicide dive en paralelo.

Ledger llevó a Price al interior del ring para dar comienzo a la contienda, donde Walker y Ledger se combinaron con precisión contra sus rivales.

OTM tomó el control del combate rápidamente. Bronco Nima aplastó la cara de Walker en su esquinero mientras Lucien Price colaboraba con ataques coordinados, incluyendo un stomp sobre el pecho de Hank y un corner clothesline.

► Momentos claves

Hank logró escapar momentáneamente para darle el relevo a Tank, quien entró con fuerza y aplicó un Electric Chair seguido de un springboard uppercut sobre Bronco, aunque el conteo fue interrumpido por Price.

La contienda se tornó caótica cuando OTM recuperó el control, ejecutando su finisher combinado, un doble slam, sobre Ledger para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Bronco Nima atacó brutalmente a Hank Walker con escaleras metálicas y se unió a Price para ejecutar una powerbomb sobre el campeón, destruyendo la mesa de comentaristas. Con este ataque, la rivalidad se intensifica y deja abierta la posibilidad de una futura revancha con alto nivel de violencia y espectáculo.