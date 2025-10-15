OTM arruina la triple amenaza entre Chase U, The Culling y Hank Walker con Tank Ledger

por
Buscando acercarse a los Campeonatos de Parejas NXT, que actualmente poseen los Hardy Boyz, tres equipos se enfrentaron en una triple amenaza. Sin embargo, las cosas no salieron como ninguno esperaba, ya que la irrupción de OTM arruinó el combate antes de que se definiera un ganador.

Chase U (Uriah Connors y Kale Dixon, acompañados por Andre Chase) se enfrentaron a Hank Walker y Tank Ledger, además de The Culling (Niko Vance y Shawn Spears), en un combate lleno de energía y constantes cambios de dominio.

Acción caótica en el ring

La lucha comenzó con Uriah, Tank y Niko dentro del ring. Vance conectó una patada sobre Tank, iniciando una serie de intercambios rápidos y cuentas que mantuvieron al público al borde del asiento. The Culling mostró su poder con castigos fuertes, mientras que Hank y Tank respondieron con trabajo en equipo, enviando a sus rivales hacia ringside. Chase U se lanzó desde las cuerdas para mantener el control.

El combate se tornó cada vez más caótico, con Niko aplicando un potente golpe sobre Walker y Kale rompiendo el conteo justo a tiempo. Todo apuntaba a un cierre explosivo, pero la situación dio un giro inesperado.

Momento clave del combate

Cuando parecía que alguno de los tres equipos podría llevarse la victoria, OTM apareció de forma sorpresiva para atacar a todos los participantes. La interferencia fue brutal y dejó el ring completamente destrozado, provocando que el árbitro detuviera el combate sin declarar un ganador.

► ¿Qué pasará ahora?

Con la irrupción de OTM, la división de parejas de NXT entra en un nuevo conflicto. Ninguno de los equipos pudo acercarse a una oportunidad titular y las cosas parecen más caóticas en la división titular, pues mientras esto pasa, los Hardy se enfrentarán a DarkState en Halloween Havoc.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos