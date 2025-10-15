OTM arruina la triple amenaza entre Chase U, The Culling y Hank Walker con Tank Ledger

Chase U (Uriah Connors y Kale Dixon, acompañados por Andre Chase) se enfrentaron a Hank Walker y Tank Ledger, además de The Culling (Niko Vance y Shawn Spears), en un combate lleno de energía y constantes cambios de dominio.

► Acción caótica en el ring

La lucha comenzó con Uriah, Tank y Niko dentro del ring. Vance conectó una patada sobre Tank, iniciando una serie de intercambios rápidos y cuentas que mantuvieron al público al borde del asiento. The Culling mostró su poder con castigos fuertes, mientras que Hank y Tank respondieron con trabajo en equipo, enviando a sus rivales hacia ringside. Chase U se lanzó desde las cuerdas para mantener el control.

El combate se tornó cada vez más caótico, con Niko aplicando un potente golpe sobre Walker y Kale rompiendo el conteo justo a tiempo. Todo apuntaba a un cierre explosivo, pero la situación dio un giro inesperado.

► Momento clave del combate

Cuando parecía que alguno de los tres equipos podría llevarse la victoria, OTM apareció de forma sorpresiva para atacar a todos los participantes. La interferencia fue brutal y dejó el ring completamente destrozado, provocando que el árbitro detuviera el combate sin declarar un ganador.

► ¿Qué pasará ahora?

Con la irrupción de OTM, la división de parejas de NXT entra en un nuevo conflicto. Ninguno de los equipos pudo acercarse a una oportunidad titular y las cosas parecen más caóticas en la división titular, pues mientras esto pasa, los Hardy se enfrentarán a DarkState en Halloween Havoc.