El día de hoy se celebra el día de San Valentín, y estamos muy emocionados, porque podría ocurrir uno de los segmentos más divertidos de los últimos tiempos en WWE.

Todo, porque como recordarán, Mandy Rose aceptó una cita de Otis justo para esta fecha tan importante para los enamorados. Y ocurrirá en SmackDown.

► Otis y Mandy Rose

«Honestamente, cuando veía chicas lindas, solía ser súper tímido y no les decía ni una sola palabra. Estaba un poco nervioso y no podía hablar sin tartamudear. Pero, actualmente no es así, porque a medida que envejeces vas obteniendo un poco más de confianza.

«Es Mandy. Ella es asombrosa. Creció con sus hermanos, así que cuando los fans me preguntan cómo es ella tras bambalinas, yo dijo siempre que es increíble. ¿Saben? Ella está haciendo bromas todo el tiempo. Y por eso comencé a molestarla con cosas al estilo del comediante Chris Farley, cuando pasaba por ahí caminando en el Performance Center, yo le decía: ‘¿Cómo estás, mi hermoso melocotón?’

«Y a Sonya le decía ‘mi ciruela’. Luego, la entrenadora Sara Amato dijo: ‘Necesitamos que todos tengan un apodo relacionado con una fruta’. Fue mi difícil de hacerlo, porque le decía ‘banana’ o ‘fresa’. Soy muy bueno con los apodos, así que se me salió de las manos porque habían muchos apodos.

«Un día, simplemente estaba sentado y vi cómo ella estaba posteando todas estas fotos de su hermosura en línea. Y pensé: ‘¿Qué pasará si publico una de sus fotos de modelaje y pongo una descripción diciéndole: ‘Luces genial bebé’? Lo hice y muy pronto esa publicación comenzó a tener más comentarios que ‘Me gusta’ porque había mucha personas que estaban confundidas acerca de lo que estaba sucediendo.

«Una semana más tarde, si ponías Otis en Google, te saldría: ‘Otis y Mandy, ¿están realmente casados?’ Cosas así salían en la barra de búsqueda. Y yo me di cuenta que la gente le estaba dando algo de atención al tema, así que seguí la corriente y pretendía que éramos algo, le comentaba las fotos: ‘Oye, te ves fantástica en esta’.

«Fingía que ella era mi novia, y era obvio que no lo era. Era una especie de cosa con la que estaba jugando. Finalmente conseguí que se diera en el mundo de WWE. Ella es una mujer con la cual trabajar es algo grandioso. Básicamente es trabajar de gratis’.