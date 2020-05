Otis está teniendo una gran oportunidad ahora mismo por su cuenta, más allá de Tucker. Nadie lo hubiera dicho cuando estaban llamando la atención como Heavy Machinery en NXT o en sus inicios en SmackDown. Pero quizá muchos no lo tomaron como una sorpresa después de que, desde un primer momento, Dave Meltzer comentara que el éxito de este equipo en la marca azul iba a depender de si a Vince McMahon le gustaba el fortachón. Con el paso del tiempo se ha visto que sí y en el presente está clasificado para la lucha del maletín en Money in the Bank 2020.

► Otis y el Caterpillar: el origen

Por razones obvias nadie imagina que pueda conseguir el contrato para desafiar a Braun Strowman por el Campeonato Universal o a Drew McIntyre por el Campeonato WWE, pero a ver qué ocurre el próximo domingo 10 de mayo en el PPV. Pero quizá pueda deshacerse de todos sus oponentes con su ataque de la oruga, del cual habló recientemente en una entrevista con el popular medio cinematográfico Digital Spy.

"Fue en una fiesta de primaria. Ninguna chica quería bailar conmigo así que tuve que llamar la atención de todo el mundo con mis movimientos. Comencé a mover las caderas, a ponerme en funcionamiento y esperar a que todo el mundo estuviera mirando. Fue un gran baile que todos estuvieron mirando. Estaba bailando cuando caí al piso, que está un poco más duro que la lona. Pero me encantó hacerlo, así que continué haciéndolo. Y ahora después de cada boda me duelen las costillas".

Otis, de hecho, le pidió permiso a Scotty Too Hotty —quien fue su entrenador y quien antes usaba la movida—antes de llevarla al ring.

"Le dije que The Worm significaba mucho para mí y que me gustaría continuar con él bajo el nombre de The Caterpillar".

Y cuando los fanáticos empezaron a disfrutar viéndolo...