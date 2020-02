El conteo regresivo para WrestleMania 36 continúa, y hasta el momento tenemos solo tres luchas confirmadas, todas titulares; sin embargo no parece todavía existir un gran apuro para armar el cartel definitivo, cuando aún deben desarrollarse otros dos eventos: Super ShowDown este jueves, y Elimination Chamber el 8 de marzo próximo.

► Otis vs. Dolph Ziggler, otra lucha que iría a Wrestlemania 36

Precisamente, debido a la incertidumbre es que día a día se escuchan informes o rumores respecto a la conformación del resto del cartel para el Show de Shows. Hace pocos días informábamos que dos de las luchas que se rumoraban, cambiarían. Nos referimos a los encuentros entre John Cena vs. Elias y Roman Reigns vs. Bray Wyatt por el Campeonato Universal WWE.

Lo anterior se combina con el hecho de que superestrellas, que inicialmente no tenían previsto aparecer como Goldberg, ahora suenen como candidatos probables a formar parte del cartel, aunque en este particular caso, preferiríamos esperar al resultado de Super ShowDown, puesto que puede formar parte de una estrategia de la Compañía para añadir suspenso al resultado del encuentro estelar que sostendrán Goldberg vs. Bray Wyatt.

En relación al nuevo oponente de John Cena, quien aparecerá este viernes en SmackDown, Dave Meltzer añadió un dato interesante cuando se barajaban los posibles nombres para su rival en Wrestlemania, señalando que «no va a ser Ziggler porque Ziggler está con Otis». Esto implicaría que WWE ya tiene un lugar fijado en el cartel de WrestleMania para Otis vs Dolph Ziggler de alguna manera.

La rivalidad tiene sentido, ya que Ziggler realmente intervino en el romance de Otis y Mandy Rose en SmackDown, colándose en la cita, posiblemente con la complicidad de alguien más. Obviamente esto desembocará en un eventual combate entre ambos, quizás con Roode y Tucker involucrados de alguna manera; lo sorprendente, quizás, es la programación para WrestleMania, en un cartel que podría ya estar saturado.

Tendremos que ver cómo resultan las cosas en esta situación, porque Otis tiene mucho impulso en este momento, y probablemente en estos momentos se habla más de este triángulo amoroso que en el de Rusev, Lana y Bobby Lashley, el cual parece estar en la congeladora. Si la lucha entre Otis vs. Dolph Ziggler efectivamente se da en Wrestlemania, no descartemos la existencia de alguna estipulación de por medio.