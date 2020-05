Nadie lo vio venir pero Otis se ha convertido en una de las Superestrellas de WWE más exitosas y populares. Tanto es así que mientras que muchos luchadores ruegan por tener una historia en la empresa, él tiene dos en este momento. Por un lado, está sosteniendo el maletín de Money in the Bank, lo que lo convierte en un posible nuevo Campeón Universal. Por el otro, continúa su amorío y alianza con Mandy Rose, con quien el viernes unió fuerzas en un combate por equipos. No cabe duda de que el fortachón está en el mejor momento de su carrera en los encordados.

► Otis habla de Dusty Rhodes

Pero quizá sea demasiado exagerado compararlo con Dusty Rhodes, la gran leyenda de la lucha libre, el miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon. De hecho, la pura verdad es que, por muy buen momento, por muy grande estrella, que sea cualquier gladiador, nadie puede comprarse con el "American Dream". Aún así, algunas personas están haciendo dicha comparación con el "Mr. Money in the Bank".

Y este quiso responder cuando le preguntaron hablando con Sportskeeda.

"Solo existe un Dusty Rhodes. No he oído mucho de esa comparación, pero supongo que lo están diciendo porque los dos somos grandes, chicos a los que les gusta la carne. Hombres hermosos y gruesos. Es un honor. Dusty Rhodes es uno de los más grandes de la historia. Y echar la vista atrás y poder ver cómo trabajaba y cómo hacía que los fanáticos lo amaran es increíble".

Está teniendo mucho éxito pero en realidad Otis apenas está comenzando su aventura individual en la Gran W. ¿Podrá alcanzar un día el nivel de Dusty Rhodes?