Ostenta dos títulos pero Dustin Rhodes quiere más

Una década después, en 2024 Dustin Rhodes ganó nuevamente un título. El 27 de julio consiguió junto a Sammy Guevara el Campeonato Mundial en Parejas de Ring of Honor.

El 17 de agosto con The Von Erichs logró el Campeonato Mundial en Tríos de la misma compañía. Desde entonces, por 209 y 188 días respectivamente, sigue reinando.

► Un deseo ¿imposible?

Pero el veterano no se confirma y tiene otros objetivos titulares por cumplir. Incluso fuera de ROH y AEW. «The Natural» está mirando también hacia la NWA:

«Es algo en lo que he pensado. Al mismo tiempo, la NWA de hoy no es la misma que solía ser. Creo que ha perdido mucho de su prestigio. No hay nada de malo en lo que están haciendo en la NWA, están tratando de hacer crecer su plataforma. Simplemente ha cambiado mucho y es diferente. La chispa del Ten Pounds of Gold se ha apagado.

Eso también es algo que mi hermano y mi padre han tenido. Sería genial que los tres lo tuviéramos. Sería histórico. Ninguna otra familia ha logrado eso, lo cual sería realmente increíble«, comenta Dustin en Battleground.

Poco después de que Rhodes ganara su segundo cinturón el año pasado, Thom Latimer se convirtió en Campeón Mundial de Peso Completo de la NWA.

Cody Rhodes tuvo en sus manos este título durante 50 días en 2018 después de coronarse en el evento All In.

Dusty Rhodes en cambio lo ganó en tres ocasiones. La primera en 1979 durante 5 días, la segunda en 1981 durante 88 días, y la tercera en 1986 durante 14 días.