El segundo mejor combate de la historia se vio empañado por la lesión de Bryan Danielson cuando Will Ospreay le aplicó el peligrosísimo Storm Driver 91. Tanto que al término de Dynasty el ahora Campeón Internacional informó de que iba a retirar ese movimiento de su arsenal:

«Parece que Bryan resultó herido con el Storm Driver y no vi la señal del doctor. Quiero disculparme por eso. Entiendo que dentro del mundo de la lucha libre, en el ring, compartimos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente hasta que seamos conscientes del daño causado. Me siento terrible por esto, aunque el 90% del tiempo haya sido seguro, al ver el daño que ha causado en esta ocasión, he decidido retirar el uso del Storm Driver 91. No me parece correcto seguir utilizándolo después de ver lo que le hizo a Bryan, a quien respeto enormemente. Aunque me alegra que todos disfrutaran de la lucha, estoy decepcionado conmigo mismo y quiero disculparme sinceramente con Bryan, con los médicos de AEW y con Tony.»

«The American Dragon» ha vuelto a la acción luchística sin mayores complicaciones y ni él ni «The Aerial Assassin» han reducido la velocidad ni el riesgo en sus enfrentamientos. No obstante, Ospreay acude a redes sociales para comunicar nuevamente que dejará de usar esa maniobra:

«Creo que la misma cantidad de veces que Misawa utilizó el TD91 en toda su carrera, yo lo he utilizado la misma cantidad o he estado a punto de acercarme.

Es un movimiento tan peligroso que lo estaba usando a toda velocidad y ahí es cuando algo puede salir mal.

Bryan tuvo mucha suerte de recuperarse en 2 o 3 semanas, pero en esos minutos durante Dynasty, nunca me he sentido tan mal en toda mi vida por haber hecho daño a alguien a quien admiro de verdad.

En comparación con el Hidden Blade, es un golpe. Puedes protegerte si el oponente es capaz de cubrirse pero el TD91 no hay manera de protegerse por lo que ha sido prohibido en la lucha libre de la televisión americana desde su creación.

Wrestling es wrestling y es un deporte de contacto pero ya no me siento bien realizado ese movimiento.

Otros chicos pueden hacerlo, pero sólo a través de mis ojos, no quiero hacer pasar a nadie por eso otra vez».

