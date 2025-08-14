Ospreay y Moxley comandarán guerra enjaulada en Forbidden Door

La más reciente entrega de AEW Dynamite dejó una oleada de sorpresas rumbo a Forbidden Door, destacando el regreso triunfal de Will Ospreay y el anuncio de un brutal Lights Out Steel Cage Match que promete ser uno de los combates más intensos del año.

La noche inició con Jon Moxley enfrentando a Kevin Knight en un mano a mano que, aunque mostró destellos de calidad por parte del joven luchador, terminó con el veterano imponiéndose. No obstante, el verdadero caos comenzó después de la campana, cuando los Death Riders atacaron sin piedad a Knight y a Speedball Mike Bailey.

El asalto fue interrumpido por Darby Allin, quien logró frenar momentáneamente a la facción, pero no pudo evitar que Wheeler Yuta quedara atrapado en el ring. Darby lo castigó hasta que Claudio Castagnoli salió al rescate. Fue entonces cuando, ante la sorpresa de todos, Ospreay irrumpió para limpiar la casa y enfrentar a Moxley cara a cara.

► Lucha pactada para Forbidden Door

Con un mensaje claro de venganza, el británico recordó la lesión que sufrió a manos de Moxley y sus aliados en el pasado, y lanzó el desafío: un Lights Out Steel Cage Match en Forbidden Door. Fue así que se anunció que los equipos serán: Will Ospreay, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin, Kenny Omega y Kota Ibushi vs. Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Matt Jackson, Nick Jackson y Gabe Kidd.