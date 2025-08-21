Ospreay pacta un Lights Out Steel Cage Match para Forbidden Door

La tensión rumbo a Forbidden Door alcanzó un nuevo nivel tras el reto lanzado por Will Ospreay. El británico confesó que aún no cuenta con el alta médica para competir, motivo por el cual solicitó que su enfrentamiento se desarrolle bajo la estipulación de un Lights Out Steel Cage Match, combate sin sanciones que garantiza violencia sin restricciones, sin que AEW se haga responsable de lo que suceda en el encuentro..

El anuncio encendió los ánimos de inmediato. Jon Moxley apareció junto a los Death Riders para encarar al británico y, fiel a su estilo, no tardó en desatar un ataque en su contra. Sin embargo, la balanza se equilibró con la irrupción de Hiroshi Tanahashi, quien ingresó al ring para respaldar a Ospreay y alejar a los agresores.

Posteriormente, Tanahashi unió fuerzas con JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) para imponerse a los Death Riders en un duelo por equipos que desató la ovación del público. No obstante, la calma duró poco: tras la campana, estalló un caótico enfrentamiento en el que también intervinieron los Bullet Club War Dogs (Robbie X, Drilla Moloney y Clark Connors) y The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata).

En medio de la confusión, los Young Bucks hicieron acto de presencia y sorprendieron a Ospreay con una demoledora superkick. Cuando todo parecía perdido, Darby Allin irrumpió desde lo alto de un palco, y ejecutando un espectacular coffin drop sobre la multitud, provocando una de las imágenes más impactantes de la noche.

Con la estipulación ya definida y las tensiones al rojo vivo, el camino a Forbidden Door promete un choque explosivo en la jaula de acero, donde Ospreay buscará probar que está listo para volver a la cima pese a no estar médicamente autorizado.