Ospreay homenajeó a Tanahashi con un emotivo mensaje

La superestrella inglesa de All Elite Wrestling, Will Ospreay, es uno de los invitados especiales a la ceremonia de retiro de Hiroshi Tanahashi, que tendrá lugar en unas horas en el evento Wrestling Kingdom 20 el Tokyo Dome.
► Will Ospreay homenajeó a Hiroshi Tanahashi
Pero antes de ello, Ospreay decidió homenajear al gladiador que fue como un mentor durante su estadía en NJPW.
Por ello decidió rendir homenaje a Tanahashi a través de un emotivo mensaje que fue publicado en su red social X en donde agradeció todas las experiencias vividas durante el tiempo que les tocó compartir y lo significativo que fue aprender de él. Además le demostró su admiración por una fructífera carrera profesional de 26 años, que pronto llegará a su fin.
En su mensaje, Will Ospreay manifestó:
Tanahashi San,
Desearía poder expresar con palabras lo mucho que significó para mí estar cerca de ti cuando era joven.
Nos mostraste a muchos de nosotros lo importante que es ser amable y respetuoso con cada persona con la que entras en contacto.
Viajar a Japón contigo fue una de las experiencias más gratificantes que he vivido, ya que me mostró exactamente quién quiero ser como luchador y ser humano.
Tú estableces el estándar para todos nosotros.
Será un gran honor poder presenciar tu último viaje en un Tokyo Dome con entradas agotadas.
Gracias por todo y felicidades por una carrera increíble.