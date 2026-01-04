Ospreay homenajeó a Tanahashi con un emotivo mensaje

La superestrella inglesa de All Elite Wrestling, Will Ospreay, es uno de los invitados especiales a la ceremonia de retiro de Hiroshi Tanahashi, que tendrá lugar en unas horas en el evento Wrestling Kingdom 20 el Tokyo Dome.

► Will Ospreay homenajeó a Hiroshi Tanahashi

Pero antes de ello, Ospreay decidió homenajear al gladiador que fue como un mentor durante su estadía en NJPW.

Por ello decidió rendir homenaje a Tanahashi a través de un emotivo mensaje que fue publicado en su red social X en donde agradeció todas las experiencias vividas durante el tiempo que les tocó compartir y lo significativo que fue aprender de él. Además le demostró su admiración por una fructífera carrera profesional de 26 años, que pronto llegará a su fin.

En su mensaje, Will Ospreay manifestó:

Tanahashi San, Desearía poder expresar con palabras lo mucho que significó para mí estar cerca de ti cuando era joven. Nos mostraste a muchos de nosotros lo importante que es ser amable y respetuoso con cada persona con la que entras en contacto. Viajar a Japón contigo fue una de las experiencias más gratificantes que he vivido, ya que me mostró exactamente quién quiero ser como luchador y ser humano. Tú estableces el estándar para todos nosotros.

Será un gran honor poder presenciar tu último viaje en un Tokyo Dome con entradas agotadas. Gracias por todo y felicidades por una carrera increíble.