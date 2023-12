Tras la destrucción del Campeonato de Estados Unidos IWGP y el Campeonato Británico IWGP, nace el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Ya fue anunciado por NJPW pero no será hasta Wrestle Kingdom 18 cuando encuentre a su primer dueño; lo hará a través de la triple amenaza Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay.

► Ospreay, a por el Campeonato Global IWGP

Durante su reciente entrevista con Sports Illustrated, The Commonwealth Kingpin explica por qué sería perfecto como Campeón Global de Peso Completo IWGP.

«Se va a defender en todo el mundo, y no hay nadie mejor para hacerlo. Estoy actuando a un nivel muy alto en todo el mundo. Esta es mi oportunidad de cruzar entre promociones. Eso es realmente algo especial. Quiero elevar las promociones con las que trabajo y a mis oponentes en el ring. Voy a ofrecer las mejores luchas posibles que pueda ofrecer».

Comenta también que mientras que sus dos oponentes estarán enfocados en la violencia, a él lo único que le preocupa es ganar. Ello camino a su unión a AEW.

«Quiero salir de New Japan derrotando a Finlay, pero también está Moxley. Moxley tiene que entender algo. Tuvimos una lucha, y fue en Chicago, y fue un error del árbitro, que se equivocó en el conteo de tres. Moxley puede decir lo que quiera, pero eso no va a pasar en Japón. En Wrestle Kingdom, estaré en mi elemento. Se van a centrar en la violencia, yo me voy a centrar en ganar».

► Wrestle Kindom 18

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP

SANADA (c) vs. Tetsuya Naito

Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada

CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP

Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER

Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP

Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP

BULLET CLUB War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) vs. Catch 2/2 (Francesco Akira & TJP)

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO NJPW

Zack Sabre Jr (c) vs. Hiroshi Tanahashi

CAMPEONATO DE PAREJAS IWGP y CAMPEONATO DE PESO ABIERTO STRONG NJPW

Bishamon (YOSHI-HASHI & Hirooki Goto) (c) vs. Guerrillas of Destiny (Hikuleo & El Phantasmo) (c)