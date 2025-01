O’Shea Jackson Jr.: «Yo también abuchee a Hulk Hogan en Netflix»

Hasta ahora, personalidades reconocibles dentro y fuera de la lucha libre como Gabriel Iglesias («Los abucheos de WWE a Hulk Hogan me dolieron»), Mark Henry («No me sorprende que el Universo WWE abuchee a Hulk Hogan»), Eric Bischoff («Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido»), Rob Van Dam («Todos quieren ‘falsificar’ la lucha libre tanto como sea posible») o Rikishi («Me sorprendió. Porque era como una celebración. No era algo de republicanos, demócratas o una carrera presidencial») han opinado acerca de los abucheos que el Universo WWE dedicó a Hulk Hogan en el debut de Raw en Netflix.

► O’Shea Jackson Jr. también abucheó

En esta ocasión, tomando las declaraciones de la estrella de Hollywood e hijo del famoso rapero Ice Cube en Sway’s Universe, conocemos el punto de vista de O’Shea Jackson Jr.:

«Yo era uno de ellos. Te mostraré el video. Eric Andre, Wale y yo lo estábamos abucheando [risas]. Absolutamente. [Cuando le preguntaron por qué lo abucheó] El odio a los negros. [Risas]. El racismo. Es difícil olvidar lo detallada que fue esa diatriba, y si buscas su discurso, es muy detallado. Mucha gente en internet me dice: ‘Oh, se enfadaría si supiera sobre toda esa generación.’ Sí, bueno, cuando me entere, me enfadaré. Pero por ahora, sí, hermano, traerlo aquí, ¿qué pensaban que iba a pasar en Los Ángeles? Escuchamos la música, y fue como: ‘Ah, oh. Oh, no, no, no. Espera un momento.’ Le dieron lo suyo. Ese es un momento clave en la historia de la lucha libre, y me alegra haber estado allí y haber podido mostrar el logo de ‘Den of Thieves 2: Pantera’».

La película ‘El robo perfecto: Pantera‘ es el estreno en cines más reciente de O’Shea Jackson Jr..