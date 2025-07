Tony Check: El oscuro papel de CM Punk en Revival

Un día extraordinario en Wisconsin, difuntos se levantan de sus tumbas, pero aparecen y actúan sin cambios. A la agente y madre soltera Dana Cypress resolver un caso de asesinato en el que todos, vivos o muertos vivientes, son sospechosos. Con esta premisa se presenta (o lo hizo ya, dependiendo del país) la serie Revival. En ella, el luchador de WWE CM Punkinterpreta a un traficante de drogas, Anthony «Tony» Check. Durante una reciente entrevista con TV Insider, habla sobre su participación y el equilibrio que ha encontrado entre los cuadriláteros y los sets de filmación.

Anthony Check is putting plans into motion. #Revival #CMPunk pic.twitter.com/db6hNecbQI

Como fan de los cómics, ¿cuánto sabías de Revival antes de aceptar el papel?: «El tormento de mi existencia es leer cómics, porque todo siempre se retrasa. La frase favorita en el mundo del cómic es “plazos”, pero no todos los creadores los cumplen. Sigo comprando en Challengers Comics en Chicago. Ellos me presentaron Revival con el número 1. Como viajo mucho, ya no compro los números individuales, espero a que salgan los recopilatorios. Para cuando Revival se convirtió en serie, ya lo había leído todo. Conocía bien el material original. Conocí a Tim Seeley y creo que a Aaron Koontz en el set de una película que hice, The Girl on the Third Floor, cuando empezaron a hablar del proyecto. Me dijeron: “Estamos desarrollando esto y queremos que seas parte. Sabemos que eres fan. Eso fue hace tiempo. Así que es genial ver cómo se concretó todo y ser parte de este elenco increíble. Estoy rodeado de mucho talento. Todos en la serie son increíbles».

Big stunts are nothing new for CM Punk. 👏 Don’t miss him in an all-new episode of #Revival , Thursday at 10/9c on @SYFY ! pic.twitter.com/NJEMcXYhoD

Un personaje que puede recordar a Negan (The Walking Dead): «Es por la barba, la barba con canas, y mi look de estrella de cine [risas]. Mira, cuando Jeffrey Dean Morgan es muy caro y Jon Hamm está muy ocupado, me llaman a mí, y estoy 100 % de acuerdo con eso. Estoy orgulloso de ser el número tres en esa carrera. Son actores guapísimos, talentosos y divertidos. Creo que Tony es un criminal de bajo nivel que sueña con ser uno de alto nivel, si tiene sentido. Me inspiré en el cómic original. Y me encanta que la serie se mantenga tan fiel a ese material. Hoy en día todo son reboots, así que ver algo tan creativo y original como Revival es refrescante. Nadie está tratando de cambiar nada. Están llevando la historia tal cual, del papel a la pantalla».

La serie trata temas acordes a la realidad actual del mundo: «Creo que hay temas que siempre van a ser relevantes. Los derechos civiles, por ejemplo, deberían ser siempre importantes. Me encantaría que llegara el día en que ya no hiciera falta hablar de eso, pero para eso, todos tendríamos que tener los mismos derechos, y aún estamos luchando por eso. La inmigración, las fronteras… todo eso está en las noticias ahora, y en la serie se aborda con un giro de ciencia ficción. Me haces pensar. La serie tiene temas que realmente hacen reflexionar».

Un mensaje a los espectadores: «Creo que la gente, especialmente los fans del cómic, van a amar este episodio. Y van a amar la serie. Me ha sorprendido para bien. Está escrita con mucha inteligencia. Me alegra tanto porque soy fan del cómic. Todos van a compararla con The Walking Dead, pero no es lo mismo. Es algo completamente distinto, y eso lo hace refrescante. Yo también veo la serie como fan y luego le digo a mi esposa: “¡Mirá, amor, salgo en la serie!” Es genial. Melanie y Romy —que interpretan a las hermanas— son increíbles. Son muy buenas, incluso con el timing cómico. Quizá no tanto en este episodio en particular, que es más oscuro, pero son una joya».

Dave Bautista, John Cena y la nueva percepción del luchador-actor: «Definitivamente ellos ayudaron a cambiar la imagen que se tenía. Y la pandemia cambió todo. Todavía no he hecho una audición en vivo. Todo ha sido grabado, reuniones por Zoom y enviar el material sin saber qué piensan. Eso es frustrante, porque no hay feedback. Muchos de los papeles que conseguí fue porque ya conocía a la gente. Revival llevaba tiempo gestándose. Mi agencia trabajó muy duro para asegurar el papel. Creo que soy el único estadounidense en toda la producción. Filmamos en Halifax, en un huso horario que ni sabía que existía. Conseguir que metieran a este americano ahí, rodeado de actores tan talentosos, me llena de gratitud. Y digo que no a muchos papeles. No quiero encasillarme. Elijo proyectos interesantes que encajen en mi agenda. No quiero desaparecer seis meses de WWE por cualquier papel».