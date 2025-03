Oro Mensah y Riley Osborne, de NXT a WWE EVOLVE

En la más reciente edición de WWE EVOLVE, la segunda semana de transmisión de EVOLVE, la nueva marca de WWE, ya hay cambios en el elenco. Y es que Stevie Turner realizó un gran anuncio durante la edición de hoy miércoles 12 de marzo de 2025.

Y es que Turner, quien desde hace ya varios meses es la asistente de la Gerente General de NXT, Ava Raine, anunció en EVOLVE que se había logrado un acuerdo para que dos luchadores de NXT pasen oficialmente al elenco de EVOLVE.

Los luchadores en cuestión son Oro Mensah y Riley Osborne. Osborne no se le veía en NXT desde octubre de 2024. Y es la primera gran movida en su carrera, el primer gran avance desde que se rompió la Chase University en noviembre pasado.

Solo André Chase hizo su regreso a NXT de manera reciente, mientras que Thea Hail no aparece y Duke Hudson fue despedido de WWE. Por otra parte, Oro Mensah no apareciía en NXT desde febrero de este año.

Luchó en TNA también en febrero, cayendo ante Mike Santana y no se le había visto mucho en NXT desde la lesión de Noam Dar. Hasta ahora, vimos cómo Oro Mensah logró vencer a Riley Osborne en EVOLVE en una lucha de casi 9 minutos.

Oro Mensah beats Riley Osborne in the main event

Riley Osborne looked good in his return, nice to see Oro getting singles wins #WWEEvolve pic.twitter.com/FywOcC37o8

