Oro Mensah derrota a Ashante «Thee» Adonis y manda mensaje a Ethan Page

Oro Mensah se enfrentó a Ashante «Thee» Adonis, quien buscó recuperar esl camino perdido desde hace meses y ahora, gracias a Mr. Stone, consiguió un combate bastante importante para retomar el rumbo.

Mensah atacó a su rival desde antes de que tocara la campana, y aunque las cosas se emparejaron rápido, el de Meta Four buscó por todos los medios mostrar por qué tiene un buen puesto en NXT.

Sin embargo, Adonis no iba a permitir que su oportunidad se fuera así de fácil, con lo que sacó todas sus armas y poderosos ataques. Fue así que la lucha se puso pareja, aunque una distracción de Adonis con el resto de Meta Four, hizo que Mensah consiguiera conectar varios golpes.

Ashante lowkey got one of the best drop kicks. #WWENXT pic.twitter.com/lk2oZrHkmK

— CiganoFan (@Cigano300) July 24, 2024