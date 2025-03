Originalmente Jey Uso no iba a ganarle en 1 minuto a Austin Theory

Es darse una pasadita por X, anteriormente Twitter, para leer sólo improperios contra el último ganador de la campal del premium live event Royal Rumble, Jey Uso.

El lugar común es su más reciente lucha ante Austin Theory en el capítulo de Raw del 17 de Marzo.

Resulta que en poco menos de 1 minuto Uso batió a Theory.

Lo cual generó malestar en redes sociales, donde se crítica la ejecución de la Spear de Uso o el Tope Suicida que haría sonrojar a Top Dolla.

Ojalá esto no caliente las aguas, pero, ese no era el plan original para el combate.

►Yeet’n

Lo anterior lo filtró WrestleVotes en el episodio del pódcast Sportskeeda WrestleBinge, titulado: «Backstage Reaction to John Cena’s Promo on Raw, Jey Vs. Theory Cut Short & More | WrestleVotes Q&A».

Y cito.

“Este combate estaba programado para 11 minutos anoche. No sé si la extensión del segmento de Cena tuvo algo que ver, pero sí sé que afectó otras partes del programa, salvo este combate. Pero puedo decirles que estaba planeado para 11 minutos».

La anterior contienda levantó bastante malestar entre la afición de la WWE. La respuesta de la compañía fue programar una lucha por parejas entre Grayson Waller y Austin Theory vs. Jey Uso y un compañero sorpresa, para el próximo episodio de Raw.

Pero lo cierto al final del día es que Uso llegará a WrestleMania 41 a retar a Gunther por el Campeonato Mundial Peso Completo WWE. ¿Pueden oler lo que The Rock está cocinando?