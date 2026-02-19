Orange Cassidy y Tomohiro Ishiin se imponen a Gabe Kidd y Clark Connors

Orange Cassidy y Tomohiro Ishii representaron a The Conglomeration para enfrentar a Gabe Kidd y Clark Connors en un duelo que rápidamente se tornó físico.

Gabe y Orange comenzaron el combate. Cassidy evitó el castigo inicial y dio el relevo a Ishii, pero Connors lo atacó por la espalda para inclinar la balanza. Orange escapó de la esquina rival, esquivó a Clark y se lanzó con un tope sobre Kidd, aunque éste lo atrapó para castigarlo en ringside.

El ataque continuó fuera del ring: choque contra la barricada, un fuerte chop, un suplex sobre el piso y un violento pounce de Connors que apareció corriendo de la nada. En tono burlón, Clark colocó las manos de Orange en los bolsillos, pero Cassidy reaccionó con una dropkick para finalmente llegar a su esquina.

Ishii ingresó para intercambiar duros chops con Kidd. Ninguno daba un paso atrás; pasaron de los golpes al pecho a bofetadas directas al rostro. Ishii conectó un derechazo, Kidd respondió con un lariat y ambos quedaron tendidos en la lona.

Connors entró con otro lariat sobre Ishii, quien pareció resentirse de la cadera. Aun así, logró responder con un back drop suplex y otro lariat para recuperar terreno. Connors contestó con un powerslam, pero Orange apareció con un DDT para equilibrar la situación.

► Momentos Clave

Kidd sacó a Cassidy del ring y lo llevó contra la barricada, pero Darby Allin apareció para atacarlo por la espalda, generando confusión. La transmisión se interrumpió brevemente y, al regresar, Ishii había conseguido la cuenta de tres sobre Connors.

► ¿Qué pasará ahora?

La aparición de Allin deja en claro que no olvida a Gabe Kidd y Clark Connors quienes lo secuestrarron. Por otro lado, Ishii quedó lesionado y habrá que ver la gravedad de la lesión.