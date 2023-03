Orange Cassidy y Danhausen son los últimos retadores al Campeonato de Parejas

El último equipo que entraría a la lucha por el Campeonato de Parejas AEW se definió en un Casino Tag Team Royale, en el cual se enfrentaron nueve equipos.

Alex Reynolds y John Silver fueron los primeros en entrar, pero fueron atacados por Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta; más adelante llegaron Rush y Preston Vance; además de Penta el Zero M y Rey Fénix.

Después aparecieron Mark Davis y Kyle Fletcher; Blackpool Combat consiguió sacar a Reynolds y Silver, apuntándose la primera eliminación de la noche.

La guerra continuó por todos lados, con golpes y castigos por todos lados. Angelo Parker y Matt Menard llegaron al ring como los siguientes contendientes; seguidos de Dante Martin y Darius Martin, quienes llegaron con todo, eliminando a Angelo Parker.

Mike Bennet y Matt Taven fueron los siguientes en el ring, tras la llegada de Josh Woods, Tony Nese y Ari Daivari para golpear a los Lucha Brothers, Rush eliminó a Penta y Fénix también quedó fuera, pero luego los dos Ingobernables quedaron fuera.

Los hermanos Martín quedaron fuera de acción, mientras que Orange Cassidy y Danhausen, mientras Matt Menard quedó fuera.

The Butcher y The Blade fueron los últimos en entrar y de inmediato se fueron contra los que quedaban, mientras que sorprendentemente Cassidy y Danhuasen dejaron fuera a Yuta y Claudio.

Cuando Butcher y Blade se distrajeron, The Best Friends los sacaron, para convertirse en los últimos retadores.

.@DanhausenAD and @orangecassidy have PUNCHED THEIR TICKETS TO #AEWRevolution to challenge for the #AEW World Tag Team Championships THIS SUNDAY!#AEWDynamite is LIVE on TBS! pic.twitter.com/MU1rGf59vC

— All Elite Wrestling (@AEW) March 2, 2023